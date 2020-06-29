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Ракурс
Коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек — динамика по областям

Коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек — динамика распространения по регионам

29 июн 2020, 09:42
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 646 человек из 753 протестированных. По состоянию на утро 29 июня лабораторно подтверждены 43 628 случаев COVID-19. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По информации системы мониторинга СНБО, за сутки победить коронавирусную инфекцию удалось 93 пациентам, всего выздоровели — свыше 19 тыс. человек. В то же время болезнь унесла жизни 18 человек, с начала эпидемии — 1147.

Больше всего новых больных выявили во Львовской области — 115. В Киеве заболели еще 45 человек.

Коронавірус в Україні виявили у 646 осіб — динаміка по областях

Коронавірус в Україні виявили у 646 осіб — динаміка по областях

Как рассказал Степанов, в Украине уже протестировали методом ПЦР более 649 тыс. человек. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.


Напомним, 27 июня в Украине обнаружили 917 случаев COVID-19, 26 июня — 948, 25 июня — рекордные 1109.

Коронавірус в Україні виявили у 646 осіб — динаміка по областях

Источник: Ракурс


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