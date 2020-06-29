«Северный поток 2» может спровоцировать санкции Германии против США

https://racurs.ua/n140399-merkel-grozit-ssha-sankciyami-iz-za-severnogo-potoka-2-bloomberg.html

Ракурс

Германия готовит санкции против США в случае, если американский президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу остановить реализацию проекта «Северный поток 2» с помощью новых ограничительных мер.

Берлин готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Трамп выполнит свою угрозу нейтрализовать газопровод с помощью дополнительных санкций, — сообщил источник Bloomberg.

В статье указано, что канцлер Германии Ангела Меркель готова оказать давление на Евросоюз с целью принятия общего решения о санкциях против США.

Ранее в Сенат США внесли законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода «Северный поток 2». Санкции нацелены на препятствование завершению строительства газопровода, они затронут всех, «кто так или иначе вовлечен в работы по газопроводу».

Напомним, строительство «Северного потока» раньше остановилось из-за санкций Вашингтона. В «Газпроме» заявили, что проект реализован на 94%. Длина «Северного потока 2» составит свыше 1,2 тыс. км, ожидаемая пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, потери Украины от запуска этого газопровода могут составить примерно 3 млрд долл.

Как ранее писал «Ракурс», в Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или другие услуги.