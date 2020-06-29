Коронавирус в мире унес жизни 504 тыс. человек, обнаружены 10,2 млн инфицированных

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Ракурс

Коронавирус в мире преодолел отметку в 504 тыс. погибших и 10,2 млн инфицированных. За минувшие сутки в мире диагностировали еще более 163 тыс. новых заражений COVID-19, умерли 3454 пациента.

В США за минувшие сутки диагностировали 40,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в Бразилии — 29,3 тыс., Индии — 19,6 тыс., России — 6,8 тыс., ЮАР — 6,3 тыс. В целом новые случаи инфицирования обнаружили в 140 странах. Об этом сообщает Worldometers.

За неделю с 13 по 20 июня в мире коронавирусом инфицировались около 1 млн человек. Ранее количество подтвержденных случаев колебалось в пределах 500−600 тыс. в мае и 700−800 тыс. — в начале июня.

С субботы на воскресенье в Австрии зафиксировали 74 новых случая заболевания COVID-19 — самый значительный рост за последний месяц. В то же время в Канаде медицинскую проверку на инфицирование COVID-19 прошло более 2,6 млн человек — свыше 7% населения страны.

В Китае, который по данным разведки США скрыл информацию о начале пандемии, 28 июня диагностировали 17 новых случаев коронавируса. Сейчас Пекин занимает 22 место по числу диагностированных случаев болезни.