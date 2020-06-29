Коронавірус у світі забрав життя 504 тис. осіб, виявлено 10,2 млн інфікованих

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Коронавірус у світі подолав позначку у 504 тис. загиблих та 10,2 млн інфікованих. За минулу добу у світі діагностували ще понад 163 тис. нових заражень COVID-19, померло 3454 пацієнти.

У США за минулу добу діагностували 40,5 тис. випадків захворювання коронавірусом, в Бразилії — 29,3 тис., Індії — 19,6 тис., Росії — 6,8 тис., ПАР — 6,3 тис. Загалом нові випадки інфікування виявили у 140 країнах. Про це повідомляє Worldometers.

За тиждень з 13 по 20 червня у світі коронавірусом інфікувалося близько 1 млн осіб. Раніше кількість підтверджених випадків коливалася у межах 500−600 тис. у травні та 700−800 тис. — на початку червня.

З суботи на неділю в Австрії зафіксовано 74 нові випадки захворювання на COVID-19 — найбільше зростанням за останній місяць. Водночас у Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло понад 2,6 млн осіб — більше 7% населення країни.

В Китаї, який за даними розвідки США приховав інформацію про початок пандемії, 28 червня діагностували 17 нових випадків коронавірусу. Наразі Пекін посідає 22 місце за кількістю діагностованих випадків хвороби.