«Динамо» на останніх секундах програло «Десні» і ускладнило боротьбу за «срібло», фото — Динамо

https://racurs.ua/ua/n140397-dynamo-na-ostannih-sekundah-progralo-desni-i-uskladnylo-borotbu-za-sriblo-video.html

Ракурс

«Динамо» програло у Чернігові місцевій «Десні» з рахунком 2:3. Поразка значно ускладнила боротьбу киян за другу сходинку в турнірній таблиці, яка дає право зіграти в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

За чотири тури до завершення чемпіонату столичний клуб підпустив опонентів на небезпечну відстань: «Зоря» відстає на 2 очки, «Десна» — на 3.

Кияни у Чернігові швидко повели у рахунку завдяки капітану Віктору Циганкову. Але вже до 26 хвилини «Десна» вийшла вперед. Спочатку Єгор Картушов зрівняв рахунок, а потім бельгійський легіонер киян Каргбо забив автогол.

Розв’язка настала в кінцівці гри: Циганков зробив дубль і зрівняв рахунок, але на 92 хвилині центральний захисник господарів Андрій Гітченко вивів «Десну» вперед — 3:2.

У наступному турі «Динамо» вдома зіграє проти «Шахтаря», для якого матч вже не має турнірного значення, оскільки «гірники» минулого тижня вибороли чемпіонство.