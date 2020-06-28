«Динамо» на последних секундах проиграло «Десне» и осложнило борьбу за «серебро», фото — Динамо

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Ракурс

«Динамо» проиграло в Чернигове местной «Десне» со счетом 2:3. Поражение значительно осложнило борьбу киевлян за второе место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

За четыре тура до окончания чемпионата столичный клуб подпустил оппонентов на опасное расстояние: «Заря» отстает на два очка, «Десна» — на три.

Киевляне в Чернигове быстро повели в счете благодаря капитану Виктору Цыганкову. Но уже к 26 минуте «Десна» вышла вперед. Сначала Егор Картушов сравнял счет, а затем бельгийский легионер киевлян Каргбо забил автогол.

Развязка наступила в концовке игры: Цыганков сделал дубль и сравнял счет, но на 92 минуте центральный защитник хозяев Андрей Гитченко после розыграша углового вывел «Десну» вперед — 3:2.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет против «Шахтера», для которого матч уже не имеет турнирного значения, поскольку «горняки» на прошлой неделе завоевали чемпионство.