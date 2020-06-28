Праздник 29 июня: день святителя Тихона и день против отказа от домашних животных, фото — Главред

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29 июня отмечают день Тихона. Народный календарь утверждал, что ко дню Тихона все полевые работы по высадке сельскохозяйственных культур должны быть закончены, оставалось только ждать будущего урожая и ухаживать за ним.

Одним из способов сделать будущий урожай богаче было внесение навоза. 29 июня люди удобряли почву, а потом устраивали праздник. Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.

На Тихона начинает цвести зверобой, а также наступает пора «зрелого» лета. Селяне верили, что до 29 июня — лето «молодое».

Кроме того, в Украине завтра будет дополнительный выходной день, поскольку День Конституции пришелся на воскресенье.

29 июня именинниками в православии являются Тихон и Михаил, в католицизме — Петр и Павел.

В этот день также отмечают Всемирный день против отказа от домашних животных. В 2019 году это была инициатива Solidaritе Refuges — французской благотворительной организации в Булони.

Кроме того, в некоторых странах 29 июня — день, когда поощряется взять детей на свою работу. Его ежегодно отмечают в последний понедельник июня.

29 июня в мировой и украинской истории произошло несколько интересных событий.

В 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и полностью сгорел театр «Глобус».

В 1945 году 29 июня Закарпатье, которое до Второй мировой войны находилось под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР.

29 июня 1900 года родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.