В Украине 28 июня празднуют День Конституции, фото: tOrange

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28 июня в Украине отмечают День Конституции — один из важнейших государственных праздников. Конституцию Украины Верховная Рада приняла в июне 1996 года — на пятый год независимости нашего государства. Таким образом, Украина стала последней из бывших советских республик, которая после распада СССР приняла новую Конституцию.

Принятие Конституции стало результатом длительного законотворческого процесса. В частности, окончательное рассмотрение Конституции в парламенте продолжалось непрерывно в течение суток, в историю это событие вошло как «конституционная ночь» с 27 на 28 июня.

В 9.18 28 июня 1996 года Рада голосами 315 народных депутатов приняла Конституцию и ввела ее в действие.

В Украине День Конституции является выходным днем. В этом году он приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующую дату.

На 28 июня в этом году также приходится День молодежи. Этот праздник в Украине отмечается в последнее воскресенье июня. Он был введен в 1994 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука. Праздник вводился «в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины».

Православная церковь 28 июня чтит святого Вита — раннехристианского мученика. Считается, что Вит был сыном римского сенатора. В 303 году Вит был убит за отказ поклоняться римским богам. На момент смерти ему было 13 лет (по другой версии — семь лет).

В народе святому Виту молились о защите скота от болезней.

Народные приметы: