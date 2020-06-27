В Україні 28 червня святкують День Конституції, фото: tOrange

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28 червня в Україні відзначають День Конституції — одне з найважливіших державних свят. Конституцію України Верховна Радо ухвалила в червні 1996 року — на п’ятий рік незалежності нашої держави. Таким чином, Україна стала останньою з колишніх радянських республік, яка після розпаду СРСР прийняла нову Конституцію.

Ухвалення Конституції стало результатом довготривалого законотворчого процесу. Зокрема, остаточний розгляд Конституції у парламенті тривав безперервно впродовж доби, в історію ця подія увійшла як «конституційна ніч» з 27 на 28 червня.

Зрештою, о 9.18 28 червня 1996 року Рада голосами 315 народних депутатів ухвалила Конституцію та ввела її в дію.

В Україні День Конституції є вихідним днем. У цьому році він припадає на неділю, тож вихідний переноситься на наступну дату.

На 28 червня в цьому році також припадає День молоді. Це свято в Україні відзначається в останню неділю червня. Воно було запроваджене у 1994 році указом тодішнього президента Леоніда Кравчука. Свято запроваджувалося «на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».

Православна церква 28 червня вшановує святого Віта — ранньохристиянського мученика. Вважається, що Віт був сином римського сенатора. У 303 році Віт був убитий за відмову поклонятися римським богам. На момент смерті йому було 13 років (за іншою версією — сім років).

У народі святому Віту молилися щодо захисту худоби від хвороб.

Народні прикмети: