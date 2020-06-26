Конституція України. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140343-konstytuciu-ukrayiny-znaut-lyshe-15-ukrayinciv-rezultaty-socopytuvannya-infografika.html

Ракурс

Конституція України є основним законом країни, але, виявляється, лише 15% українців її уважно читали і добре знають.

Такими є результати соціологічного опитування, яке було проведене компанією Active Group цього місяця.

Близько 48% наших громадян вважають, що Конституцію треба знати обов’язково, а 33,6% думають, що швидше повинні знати. 11,8% опитаних не змогли відповісти на дане питання, а інші вважають, що знати Конституцію не обов’язково.

Уважно читали і вивчали Конституцію лише 15% опитаних, 42,3% читали окремі положення, а 24,1% заявили, що колись читали, але зараз не пам’ятають. Ніколи не читали основного закону України 16,8% українців.

Також під час опитування в українців цікавилися, чи траплялися ситуації, коли через незнання Конституції виникали проблеми. 51,6% респондентів заявили, що у них не було подібних ситуацій, 23% сказали, що можливо стикалися з такою проблемою, але не впевнені. І лише 16,1% респондентів зізналися, що відчували певні труднощі. Не змогли відповісти на це питання 9,3% опитаних.

Опитування проводилося із 7 по 9 червня у телефонному режимі, було опитано 1 тис. 236 осіб в усіх регіонах України. Помилка опитування не перевищує 2,8%.

Як раніше писав «Ракурс», рейтинг президента України Володимира Зеленського сильно просів за останні місяці. Наразі президенту довіряє 41% українців, а 50% заявили, що втратили довіру до Зеленського.