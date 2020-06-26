Конституция Украины. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140343-konstituciu-ukrainy-znaut-lish-15-ukraincev-rezultaty-socoprosa-infografika.html

Ракурс

Конституция Украины является основным законом страны, но, оказывается, лишь 15% украинцев ее внимательно читали и хорошо знают.

Таковы результаты социологического опроса, который был проведен компанией Active Group в этом месяце.

Около 48% наших граждан придерживаются мнения, что Конституцию надо знать обязательно, а 33,6% считают, что скорее должны знать. 11,8% опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос, а остальные придерживаются мнения, что знать Конституцию не обязательно.

Внимательно читали и изучали Конституцию лишь 15% опрошенных, 42,3% читали отдельные положения, а 24,1% заявили, что когда-то читали, но сейчас не помнят. Никогда не читали основной закон Украины 16,8% украинцев.

Также во время опроса у украинцев интересовались, случались ли ситуации, когда из-за незнания Конституции возникали проблемы. 51,6% респондентов заявили, что у них не было подобных ситуаций, 23% сказали, что возможно сталкивались, но не уверены. И лишь 16,1% респондентов признались, что испытывали определенные трудности. Не смогли ответить на этот вопрос 9,3% опрошенных.

Опрос проводился с 7 по 9 июня в телефонном режиме, было опрошено 1 тыс. 236 человек во всех регионах Украины. Ошибка опроса не превышает 2,8%.

Как ранее писал «Ракурс», рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сильно просел за последние месяцы. На сегодняшний день президенту доверяет 41% украинцев, а 50% заявили, что утратили доверие к Зеленскому.