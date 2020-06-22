Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР. Фото: Meduza

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Распад СССР произошел в декабре 1991 года. Несмотря на то, что с того времени прошло почти 30 лет, каждый третий украинец жалеет об этих событиях.

При этом половина украинцев говорят, что не жалеют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на вопрос «Жалеете ли вы о распаде СССР?» утвердительно ответили 33,5% опрошенных, а 50,1% респондентов ответили, что не огорчены этими событиями. 16,4% отказались отвечать на этот вопрос. Чаще всего жалеют о распаде СССР жители Донбасса, юга и востока страны.

При этом большинство из тех, кто не доволен распадом Советского Союза, — поклонники партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» или ее лидера Юрия Бойко. Меньше всего огорчены этими событиями избиратели Петра Порошенко и «Европейской солидарности».

34,7% опрошенных считают, что распад СССР принес Украине больше пользы (в 2013 году так считали 48%), почти 28% респондентов противоположного мнения. Остальные не смогли или не захотели ответить на вопрос.

Опрос проводился с 24 по 31 мая методом телефонного интервью. Были опрошены 2 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство избирателей, согласно опросу, поддерживают партию «Слуга народа», однако процент респондентов, которые готовы за нее проголосовать, постепенно уменьшается.