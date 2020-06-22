Виталий Кличко. Фото: BWS

https://racurs.ua/n140086-klichko-opredelilsya-ot-kakoy-partii-poydet-na-vybory-mera-kieva.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, не собирается вступать в созданную мэрами шести украинских городов партию «Пропозиция». Более того, он не намерен ее возглавлять.

Об этом мэр Киева заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

Кличко напомнил, что он уже неоднократно заявлял, что является лидером партии «Удар» и намерен баллотироваться в мэры Киева от своей политической силы. Кроме того, он хочет повести свою партию на местные выборы в Киевский городской совет.

Мэр Киева не стал отрицать, что его политическая сила ведет диалог относительно сотрудничества с другими демократическими партиями и политиками. Если киевляне в очередной раз доверят Кличко бразды правления столицей, то для реализации своей предвыборной программы ему понадобится эффективная команда.

Также Кличко добавил, что он является главой Ассоциации городов Украины и всегда отстаивал интересы местного самоуправления.

Мэр Киева назвал полным абсурдом заявления о том, что он якобы отказался от вступления в партию «Пропозиция», потому что хотел возглавить ее. Кличко добавил, что у него и так достаточно титулов и регалий.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко отказался от предложения Петра Порошенко баллотироваться в мэры Киева от партии «Европейская солидарность».