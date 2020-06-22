Віталій Кличко. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n140086-klychko-vyznachyvsya-vid-yakoyi-partiyi-pide-na-vybory-mera-kyieva.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, не збирається вступати до створеної мерами шістьох українських міст партії «Пропозиція». Крім того, він не має наміру її очолювати.

Про це мер Києва заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.

Кличко нагадав, що він вже неодноразово заявляв, що є лідером партії «Удар» і має намір балотуватися у мери Києва від своєї політичної сили. Крім того, він хоче повести свою партію на місцеві вибори до Київської міської ради.

Мер Києва не став заперечувати, що його політична сила веде діалог щодо співпраці з іншими демократичними партіями та політиками. Якщо кияни знову довірять Кличку крісло мера столиці, то для реалізації своєї передвиборчої програми йому знадобиться ефективна команда.

Також Кличко додав, що він є головою Асоціації міст України та завжди відстоював інтереси місцевого самоврядування.

Мер Києва назвав повною нісенітницею заяву про те, що він нібито відмовився від вступу до партії «Пропозиція», тому що хотів очолити її. Кличко додав, що у нього і так достатньо титулів та регалій.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко відмовився від пропозиції Петра Порошенка балотуватися у мери Києва від партії «Європейська солідарність».