Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 4 тис. 368 осіб, за останню добу інфікування підтвердили у 43 осіб, серед них 100-річний чоловік. До лікарень столиці госпіталізували шістьох осіб, інші лікуються вдома на самоізоляції.

Захворіли 21 жінка віком від 24 до 92 років та 17 чоловіків віком від 19 до 100 років, а також п’ятеро дітей від 4 до 17 років. Про під час онлайн-брифінгу 22 червня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах — по сім нових хворих. Окрім того, у Печерському районі захворіли ще шестеро осіб.

Також Кличко розповів, що столичний штаб із надзвичайних ситуацій ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Їх повинні робити раз на місяць. Вони визначають наявність в організмі антитіл до вірусу.

Наразі показник тестування у столиці — найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тис. мешканців міста. За весь період епідемії лише «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 40 тис. ПЛР-тестів.