Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні продовжено до 31 липня, але з сьогоднішнього дня змінилися деякі правила щодо його посилення або послаблення.

Із сьогоднішнього дня, 22 червня, карантин в Україні дозволяється послабити, якщо місто або регіон будуть відповідати низці вимог. Зокрема, має бути зроблено не менш 24 ПЦР-тестів та ІФА-тестувань на 100 тис. населення. Заповненість ліжок у лікарнях не повинна перевищувати 50%. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Також послаблення карантину можливе, якщо коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становить не більше 11%, а показник зростання динаміки випадків COVID-19 не повинен перевищувати 10%. Рішення про посилення або послаблення карантину ухвалюватиме міська влада.

У Міністерстві охорони здоров’я зростання кількості захворювань пов’язують із безтурботним ставленням українців до карантинних обмежень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов неодноразово говорив, що жителі України сприйняли послаблення карантину як його скасування. У зв’язку з цим сьогодні правоохоронці почнуть жорсткіше контролювати дотримання карантину.

Зокрема, патрулі будуть перевіряти дотримання дистанції в магазинах і транспорті, наявність засобів захисту. Штрафи для громадян становлять 17−51 тис. грн, а для юридичних осіб — від 34 до 340 тис. грн.

У зв’язку з цим потрібно пам’ятати, що:

в громадських місцях або транспорті потрібно перебувати у масці або респіраторі, а при собі мати документи, що посвідчують особу;

не можна самовільно залишати місця обсервації або самоізоляції;

забороняється відвідувати навчальні заклади у групах понад 10 осіб (ЗНО, вступні й інші іспити — виключення);

не можна влаштовувати масові заходи за участю більше однієї людини на 5 кв м. Дистанція між учасниками — 1,5 м;

забороняється працювати дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.

Нагадаємо, в Одесі через зростання кількості хворих на коронавірус із 22 червня вирішили посилити карантин. У місті закривають дитячі оздоровчі установи. Забороняється проведення масових заходів за участі більше однієї людини на 5 кв. м. На пляжах між шезлонгами має бути відстань щонайменше 1,5 м. За столиками в кафе і ресторанах можуть перебувати до чотирьох осіб.