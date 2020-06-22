Наслідки вибуху в будинку у Дарницькому районі Києва, фото: МВС

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Вибух у Києві в десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі стався вчора вранці.

Жертвами вибуху стали троє осіб. Як виявилося — усі вони належали до однієї родини, повідомляє ТСН з посиланням на очевидців трагедії.

В результаті живою із цієї сім’ї залишилася лише донька — вибух забрав життя її матері, батька та брата.

Вона сиділа апатичною і весь час говорила: «Де моя мама». Я думала, вона тільки маму втратила, а ввечері дізналася, що і брата, і батька, — розповіла журналістам одна з місцевих жительок.

Станом на 9.00 сьогоднішнього дня рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Ще трьох людей врятували з під завалів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Доля ще двох осіб лишається невідомою.

П’ятеро осіб дістали поранення, з них двох госпіталізували.

Евакуйованих мешканців будинку розмістили в школі-інтернаті, яка розташована на Харківському шосе в Києві, повідомляє видання «Букви».

Зазначається, що цей заклад готовий прийняти до 80 людей. Їх розміщують у дво-, три- та чотиримісних кімнатах.

В інтернаті розмістили вже 56 осіб, повідомляє Tekegram-канал PavlovskyNews. Їх розміщають так, щоб одна сім’я займала одну кімнату.

У цьому закладі вони зможуть перебувати до серпня.

Нагадаємо, будинок у якому вчора стався вибух, перебуває під загрозою руйнування.