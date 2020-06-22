Последствия взрыва в доме в Дарницком районе Киева, фото: МВД

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Взрыв в Киеве в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе произошел вчера утром.

Жертвами взрыва стали три человека. Как оказалось — все они принадлежали к одной семье, сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев трагедии.

В результате живой из этой семьи осталась только дочь — взрыв унес жизни ее матери, отца и брата.

Она сидела отрешенная и все время говорила: «Где моя мама». Я думала, она только маму потеряла, а вечером узнала, что и брата, и отца, — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня спасатели обнаружили тела трех погибших. Еще трех человек спасли из-под завалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Пять человек получили ранения, двух из них госпитализировали.

Эвакуированных жителей дома разместили в школе-интернате, расположенной на Харьковском шоссе в Киеве, сообщает издание «Буквы».

Отмечается, что это заведение готово принять до 80 человек. Их размещают в двух-, трех- и четырехместных комнатах.

В интернате разместили уже 56 человек, сообщает Tekegram канал PavlovskyNews. Их размещают так, чтобы одна семья занимала одну комнату.

В этом заведении они смогут находиться до августа.

Напомним, дом в котором вчера произошел взрыв, находится под угрозой разрушения.