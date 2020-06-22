Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140077-v-ukraine-nachinaut-jestche-kontrolirovat-sobludenie-karantina-chto-nujno-pomnit.html

Ракурс

Карантин в Украине продлен до 31 июля, но с сегодняшнего дня изменились некоторые правила относительно его ужесточения или ослабления.

С сегодняшнего дня, 22 июня, карантин в Украине можно будет ослаблять, если город или регион будут соответствовать ряду требований. В частности, должно быть сделано не менее 24 ПЦР-тестов и ИФА-тестирований на 100 тыс. населения. Заполненность коек в больницах должна быть не более 50%. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Также ослабление карантина возможно, если коэффициент выявления случаев коронавируса не более 11%, а показатель роста динамики случаев COVID-19 не должен превышать 10%. Решение об ужесточении или ослаблении карантина будут принимать городские власти.

В Министерстве здравоохранения рост количества заболеваний связывают с беспечным отношением украинцев к карантинным ограничениям. Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно говорил, что жители Украины восприняли ослабление карантина как его отмену. В связи с этим сегодня правоохранители начнут жестче контролировать соблюдение карантина.

В частности, патрули будут проверять соблюдение дистанции в магазинах и транспорте, наличие средств защиты. Штрафы для граждан составляют 17−51 тыс. грн, а для юридических лиц — от 34 до 340 тыс. грн.

В связи с эти нужно помнить, что:

в общественных местах или транспорте нужно находиться в маске или респираторе, а при себе иметь документы, удостоверяющие личность;

нельзя самовольно покидать места обсервации или самоизоляции;

запрещается посещать учебные заведения в группах более 10 человек (ВНО, вступительные и другие экзамены — исключения);

нельзя устраивать массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв м. Дистанция между участниками — не менее 1,5 м;

запрещается работать детским учреждениям оздоровления и отдыха.

Напомним, в Одессе из-за роста количества больных коронавирусом с 22 июня решили усилить карантин. В городе закрывают детские оздоровительные учреждения. Запрещается проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более одного человека на 5 кв. м. На пляжах между шезлонгами должно быть минимум 1,5 м. За столиками в кафе и ресторанах могут находиться не более четырех человек.