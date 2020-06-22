Вибух у Києві: Кличко обіцяє 30 млн грн на квартири для потерпілих, будинок можуть повністю знести

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Вибух у Києві пошкодив низку квартир у житловій багатоповерхівці панельної забудови. Мер Києва Віталій Кличко сьогодні розповів про рятувальні роботи, які продовжуються на місці вибуху житлової багатоповерхівки, та намір забезпечити усіх потерпілих новим житлом.

Троє осіб загинуло. Доля ще двох залишається невідомою. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. На всіх поверхах встановлено укріплюючі балки, щоб будинок не обвалився. Фахівці обстежують сусідні будинки, — зазначив міський голова.

За його словами, житловий будинок, скоріше за все, буде демонтовано. Його мешканцям придбають нові квартири, а також виплатять одноразову допомогу.

Зранку був на нараді у прем'єр-міністра… Половину коштів на житло для потерпілих може надати місто. А половину — виділити уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн, — зазначив Кличко.

Він додав, що прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави.

Місто надає необхідну допомогу всім постраждалим мешканцям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами та всім необхідним… Місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям. Та допомогу родичам загиблих, — уточнив Кличко.

Також «Укрзалізниця», багато співробітників якої мешкають у цьому будинку, надала номери в готелях. Частина людей вирішила пожити у родичів чи знайомих.

Чиновники прозвітували, що з частково зруйнованого будинку, а також з двох сусідніх будинків, що розташовані праворуч і ліворуч від епіцентру вибуху, евакуювали абсолютно всіх людей.

З будинку, який розташовано ліворуч, мешканцям дозволили забрати речі, а минулої ночі їм увімкнули світло та дозволили заночувати. Я так розумію, що до Київської міської державної адміністрації надійшли результати експертизи і людям дозволили ночувати, бо там безпечно. Що стосується інших двох будинків, які постраждали, то наразі там людей немає, — розповіла в ефірі «Українського радіо» речниця ДСНС міста Києва Світлана Водолага.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, вибух у Києві в мікрорайоні Позняки стався вчора вранці. Всі троє загиблих внаслідок надзвичайної події — члени однієї сім’ї. Живою з цієї родини залишилася лише дочка — вибух забрав життя її матері, батька і брата.