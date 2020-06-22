Вибух в Києві. Фото: Цензор.НЕТ

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Вибух у Києві, в мікрорайоні Позняки, стався вчора вранці. Рятувальники продовжують працювати на місці аварії, розбираючи завали і встановлюючи причину аварії.

Водночас нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна заявила, що причиною вибуху могло стати те, що напередодні надзвичайної події комунальники замінили в будинку лічильники газу на якийсь «неякісний агрегат», який не зміг стримати концентрацію газу. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, посилаючись на інформацію правоохоронців.

Через те, що газовики встановили неякісне обладнання, в одній з квартир і стався вибух, вважають правоохоронці.

Також, за словами Забуранної, представники місцевої влади та Кабміну провели нараду, на якій вирішили, що людям, чиї квартири були зруйновані, компенсують вартість житла (ґрунтуючись на ринковій ціні) і виплатять одноразову допомогу. Водночас суму допомоги вона не назвала, її повинні визначити сьогодні ввечері.

До того часу, як мешканці будинку куплять собі нове житло, вони зможуть перебувати в інтернаті за адресою Харківське шосе, 121. Водночас мешканців із сусідніх під’їздів вже сьогодні можуть пустити в їхні квартири.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що під завалами можуть перебувати ще двоє чоловіків — 1967 і 1976 років народження, мешканці цього будинку. Рятувальні роботи планують завершити до кінця цього дня. Секція, в якій стався вибух, відновленню не підлягає — її демонтують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі троє загиблих під час вибуху на Позняках — члени однієї сім’ї. Живою з цієї родини залишилася лише дочка — вибух забрав життя її матері, батька і брата.