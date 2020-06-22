Судова реформа Зеленського: президент зареєстрував законопроект в Раді

https://racurs.ua/ua/n140081-zelenskyy-vnis-v-radu-zakonoproekt-pro-sudovu-reformu.html

Ракурс

Судова реформа Володимира Зеленського може бути запущена цьогоріч — президент вже зареєстрував законопроект № 3711 у Верховній Раді. Документ передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів, котрі регулюють діяльність Верховного суду і органів суддівського врядування.

Зеленський визначив цей законопроект як невідкладний. Однак текст документу, станом на 22 червня, відсутній на сайті парламенту.

Раніше видання sud.ua повідомляло, що попередня версія цього законопроекту пропонує змінити повноваження Вищої ради правосуддя, надати право міжнародним технічним проектам брати участь у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, остаточно ліквідувати Верховний суд України і дати можливість ВРП звільняти членів ВККСУ. Кількість суддів нового Верховного суду пропонується регулювати рішеннями ВРП.

Нагадаємо, меморандум з МВФ передбачає запуск судової реформи в частині здійснення процесу відбору кваліфікованих суддів і членів ВРП особами з високим рівнем компетентності, довіри і доброчесності.