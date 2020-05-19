Судова система України. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2636-urydychnyy-plankton-i-reforma-sudovoyi-systemy.html

Ракурс

Ілюзія про те, що за допомогою «посадок» можна вирішити проблеми України, знаходить підтримку серед значної частини населення. Переймається цією наївною ідеєю і вище політичне керівництво. Неперевершений майстер піару, нещодавно призначений на посаду «реформатора», вже визначив формулу нової судової реформи: потрібно посадити 360 суддів — і все у судовій системі буде добре. Цього реформатора «посадили» у дружній нам Грузії, але завдяки статусу українського громадянина він покарання не відбуває.

Рецепт реформи судової системи, виголошений новоявленим реформатором, одержав бурхливу підтримку у фейсбуці… І навіть окремі адвокати щось схвальне написали. Є очевидним прагнення влади перетворити суддів на осіб, що здійснюють трансформацію обвинувальних актів в обвинувальні вироки. І дехто з адвокатів, не кажучи про широкий загал, навіть не усвідомлює, що за такої ситуації населення перетвориться на юридичний планктон для владних структур. Досить буде владі сказати: розберіться з цим чортом — і всі візьмуть під козирок...

Проблеми судової системи України

Нещодавно просидів цілий день в Апеляційному суді, очікуючи на свою справу. Розглядала справи одна з найкращих за професійним рівнем «трійок». Половину справ довелося відкласти через неявку прокурорів. По одній зі справ адвокат поставив питання про відповідне реагування на таку неповагу до суду. І головуючий зачитав кілька листів до генерального прокурора, де зверталася увага на неявку прокурорів. Генеральний прокурор (чи прокурорка) навіть не удостоїла суд відповіддю. Таку ситуацію, наприклад, у США неможливо навіть уявити. Там прокурор або адвокат, які проявляють неповагу до суду, можуть бути судом арештовані або оштрафовані. Навіть свідок у США може бути арештований для забезпечення його явки в суд. Знаючи такі засоби впливу, ні прокурори, ні адвокати, ні свідки не дозволяють собі ігнорувати встановлені державою правила.

Одна з найбільших проблем судової системи — катастрофічна нестача суддів. Для такої кількості справ, які є в Україні, потрібно щонайменше 22‒25 тис. суддів. За наявності достатньої кількості суддів можна було б забезпечити реальну безперервність судового процесу, і тоді навіть найскладніша кримінальна справа була б вирішена за один-два місяці.

Але реформатори захопились вгадуванням, ким стане та чи інша особа через рік, вважаючи, що це забезпечить чесність судової системи. В результаті величезні державні кошти витрачаються не на те, що потрібно державі. Бо в першу чергу потрібно укомплектувати судову систему суддями.

Ще одна проблема — безкінечне латання процесуальних кодексів непродуманими змінами. Тут рецепт зрозумілий. Підберіть найкращих процесуалістів України, залучіть до цієї роботи суддів і адвокатів, щоб вони підготували зміни, які забезпечать ефективну роботу слідства, обвинувачення і суду та ефективний захист. І головне — припинити втручання в роботу судів з боку інших гілок влади. Правосуддя — самодостатня система, яка може самоочищатись без свавільного втручання зі сторони. У влади є система прокуратури, у громадян — адвокати. Крім того, у нас є преса і громадянське суспільство. І є Європейський суд з прав людини. Цього достатньо.