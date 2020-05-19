Судебная система Украины. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2636-uridicheskiy-plankton-i-reforma-sudebnoy-sistemy.html

Ракурс

Иллюзия о том, что с помощью «посадок» можно решить проблемы Украины, находит поддержку среди значительной части населения. Не чужда эта наивная идея и высшему политическому руководству. Непревзойденный мастер пиара, недавно назначенный на должность «реформатора», уже определил формулу новой судебной реформы: нужно посадить 360 судей — и все в судебной системе будет хорошо. Этого реформатора «посадили» в дружеской нам Грузии, но благодаря статусу украинского гражданина он наказание не отбывает.

Рецепт реформы судебной системы, провозглашенный новоявленным реформатором, получил бурную поддержку в фейсбуке... И даже отдельные адвокаты что-то одобрительное написали. Очевидным является стремление властей превратить судей в лиц, осуществляющих трансформацию обвинительных актов в обвинительные приговоры. И некоторые из адвокатов, не говоря о широкой общественности, даже не осознают, что при такой ситуации население превратится в юридический планктон для властных структур. Достаточно будет власти сказать: разберитесь с этим чертом — и все возьмут под козырек...

Проблемы судебной системы Украины

Недавно просидел целый день в Апелляционном суде, ожидая свое дело. Рассматривала дела одна из лучших по профессиональному уровню «троек». Половину дел пришлось отложить из-за неявки прокуроров. По одному из дел адвокат поставил вопрос о соответствующем реагировании на такое неуважение к суду. И председательствующий зачитал несколько писем к генеральному прокурору, где обращалось внимание на неявку прокуроров. Генеральный прокурор даже не удостоила суд ответом. Такую ситуацию, например, в США невозможно даже представить. Там прокурор или адвокат, которые проявляют неуважение к суду, могут быть судом арестованы или оштрафованы. Даже свидетель в США может быть арестован для обеспечения его явки в суд. Зная такие средства воздействия, ни прокуроры, ни адвокаты, ни свидетели не позволяют себе игнорировать установленные государством правила.

Одна из самых больших проблем судебной системы — катастрофическая нехватка судей. Для такого количества дел, которые есть в Украине, нужно минимум 22‒25 тыс. судей. При наличии достаточного количества судей можно было бы обеспечить реальную непрерывность судебного процесса, и тогда даже самое сложное уголовное дело было бы решено за один-два месяца.

Но реформаторы увлеклись угадыванием, кем станет то или иное лицо через год, считая, что это обеспечит честность судебной системы. В результате огромные государственные средства тратятся не на то, что нужно государству. Потому что в первую очередь нужно укомплектовать судебную систему судьями.

Еще одна проблема — бесконечное латание процессуальных кодексов непродуманными изменениями. Здесь рецепт понятен. Подберите лучших процессуалистов Украины, привлеките к этой работе судей и адвокатов, чтобы они подготовили изменения, которые обеспечат эффективную работу следствия, обвинения и суда и эффективную защиту. И главное — прекратить вмешательство в работу судов со стороны других ветвей власти. Правосудие — самодостаточная система, которая может самоочищаться без произвольного вмешательства со стороны. У власти есть система прокуратуры, у граждан — адвокаты. Кроме того, у нас есть пресса и гражданское общество. И есть Европейский суд по правам человека. Этого достаточно.