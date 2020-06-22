Судебная реформа Зеленского: президент зарегистрировал законопроект в Раде

https://racurs.ua/n140081-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekt-o-sudebnoy-reforme.html

Ракурс

Судебная реформа Владимира Зеленского может быть запущена в этом году — президент уже зарегистрировал законопроект № 3711 в Верховной Раде. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы, регулирующие деятельность Верховного суда и органов судейского управления.

Зеленский определил этот законопроект как неотложный. Вместе с тем, текст документа, по состоянию на 22 июня, отсутствует на сайте парламента.

Ранее издание sud.ua сообщало, что предварительная версия данного законопроекта предлагает изменить полномочия Высшего совета правосудия, предоставить право международным техническим проектам принимать участие в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей, окончательно ликвидировать Верховный суд Украины и дать возможность ВСП увольнять членов ВККСУ. Численность судей нового Верховного суда предлагается регулировать решениями ВСП.

Напомним, что меморандум с МВФ предусматривает запуск судебной реформы в части осуществления процесса отбора квалифицированных судей и членов ВСП лицами с высоким уровнем компетентности, доверия и добропорядочности.