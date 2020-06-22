Резонансное изнасилование в Кагарлыке произошло в мае, фото: ERR

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Зверства полиции в Кагарлыке, которые произошли в мае этого года, стали возможными, в том числе, из-за избежания наказания местными полицейскими за жестокое избиение другого потерпевшего, которое произошло более полугода назад.

В этом убежден адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко. На своей странице в социальной сети Фейсбук он опубликовал копию соответствующего документа.

Соответствующее заявление было зарегистрирована еще в январе и преступление должно было быть расследувано Государственным бюро расследований (ГБР), однако дело лежало «мертвым грузом», отмечает Мельниченко.

Адвокат отмечает, что одним из фигурантов этого избиения был Николай Кузив, которому Голосеевский райсуд Киева 26 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев за соучастие в изнасиловании женщины.

Кузив не только не был тогда отстранен, но и получил уверенность своей безнаказанности! — подчеркивает Мельниченко.

Напомним, полицейских из Кагарлыка подозревают в изнасиловании и пытках женщины-свидетеля, а также издевательстве над мужчиной. Эти преступления совершались в здании отделения полиции.