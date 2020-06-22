Резонансне зґвалтування в Кагарлику сталося у травні, фото: ERR

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Звірства поліції в Кагарлику, які сталися у травні цього року, стали можливими, зокрема, через уникнення покарання місцевими поліцейськими за жорстоке побиття іншого потерпілого, яке сталося понад півроку тому.

В цьому переконаний адвокат потерпілої Євгеній Мельниченко. На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував копію відповідного документа.

Відповідна заява була зареєстрована ще в січні і злочин мав бути розслідуваним Державним бюро розслідувань (ДБР), проте справа лежала «мертвим вантажем», наголошує Мельниченко.

Адвокат зазначає, що одним із фігурантів цього побиття був Микола Кузів, якому Голосіївський райсуд Києва 26 травня обрав запобіжний захід у виді утримання під вартою впродовж двох місяців за співучасть у зґвалтуванні жінки.

Кузів не тільки не був тоді відсторонений, а й здобув впевненість своєї безкарності! — наголошує Мельниченко.

Нагадаємо, поліцейських із Кагарлика підозрюють у зґвалтуванні та катуванні жінки-свідка, а також знущанні над чоловіком. Ці злочини здійснювалися у будівлі відділку поліції.