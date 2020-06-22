Взрыв в Киеве: «слуга» выдвинула свою версию произошедшего, возложив вину на коммунальщиков

Взрыв в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

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Взрыв в Киеве, в микрорайоне Позняки, произошел вчера утром. Спасатели продолжают работать на месте аварии, разбирая завалы и устанавливая причину аварии.

Тем временем нардеп от «Слуги народа» Леся Забуранная заявила, что причиной взрыва могло стать то, что накануне чрезвычайного происшествия коммунальщики заменили в доме счетчики газа на какой-то «некачественный агрегат», который не смог сдержать концентрацию газа. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, ссылаясь на информацию правоохранителей.

Из-за того, что газовики установили некачественное оборудование, в одной из квартир и произошел взрыв, считают правоохранители.

Также, по словам Забуранной, представители местной власти и Кабмина провели совещание, на котором решили, что людям, чьи квартиры были разрушены, компенсируют стоимость жилья (основываясь на рыночной цене) и выплатят единоразовую помощь. При этом сумму помощи она не назвала, ее должны определить сегодня вечером.

До того времени, как жильцы дома купят себе новое жилье, они смогут находиться в интернате по адресу Харьковское шоссе, 121. При этом жильцов из соседних подъездов уже сегодня могут пустить в их квартиры.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook отметил, что под завалами могут находиться еще двое мужчин — 1967 и 1976 годов рождения, жители этого дома. Спасательные работы планируют завершить до конца этого дня. Секция, в которой произошел взрыв, восстановлению не подлежит — ее будут демонтировать.

Напомним, ранее сообщалось, что все трое погибших во время взрыва на Позняках — члены одной семьи. Живой из этой семьи осталась только дочь — взрыв унес жизни ее матери, отца и брата.