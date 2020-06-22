Взрыв в Киеве: Кличко обещает 30 млн грн на квартиры для пострадавших, дом могут снести полностью

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Взрыв в Киеве повредил ряд квартир в жилой многоэтажке панельной застройки. Мэр Киева Виталий Кличко в ходе сегодняшнего брифинга рассказал о спасательных работах, которые продолжаются на месте взрыва, и планах властей обеспечить всех пострадавших новым жильем.

Три человека погибли. Судьба еще двух остается неизвестной. Спасатели разбирают завалы, ищут людей. На всех этажах установлены укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Специалисты обследуют соседние дома, — отметил городской голова.

По его словам, жилой дом, скорее всего, будет демонтирован. Его жителям приобретут новые квартиры, а также выплатят единовременное пособие.

Утром был на совещании у премьер-министра… Половину средств на жилье для пострадавших может предоставить город. А половину — выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн, — отметил Кличко.

Он добавил, что премьер Денис Шмыгаль пообещал рассмотреть возможность предоставления помощи из госбюджета.

Город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым… Киев в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим. И помощь родственникам погибших, — уточнил Кличко.

Также «Укрзализныця», многие сотрудники которой живут в этом доме, предоставила им номера в гостиницах. Некоторые люди решили пожить у родственников или знакомых.

Чиновники отчитались, что из частично разрушенного дома, а также из двух соседних домов, расположенных справа и слева от эпицентра взрыва, эвакуировали абсолютно всех людей.

Из дома, который находится слева, жителям разрешили забрать вещи, а прошлой ночью им включили свет и позволили переночевать. Я так понимаю, что в Киевскую горгосадминистрацию поступили результаты экспертизы и людям позволили ночевать, потому что там безопасно. Что касается двух других пострадавших домов, то сейчас там людей нет, — рассказала в эфире «Украинского радио» пресс-секретарь ГСЧС города Киева Светлана Водолага.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в Киеве в микрорайоне Позняки произошел вчера утром. Все трое погибших в результате чрезвычайного происшествия — члены одной семьи. Живой осталась только дочь — взрыв унес жизни ее матери, отца и брата.