В сети «Ланет» произошел сбой, абоненты остались без интернета. Фото: poradumo.com.ua

https://racurs.ua/n140082-v-seti-lanet-proizoshel-sboy-abonenty-ostalis-bez-interneta.html

Ракурс

В Киеве у абонентов провайдера «Ланет» сегодня пропал интернет. На центральном участке возникла аварийная ситуация, которая повлекла за собой сбой в работе сети.

Об этом сообщил провайдер на своей странице в Facebook.

В компании сообщили, что специалисты заняты решением этой проблемы, но называть сроки возобновления работы сети не стали.

Затем появилось сообщение, что в 11.10 доступ к интернету восстановлен.

Однако, как оказалось, не у всех абонентов появился доступ к интернету. Ситуацию с аварией стали бурно обсуждать пользователи в соцсетях.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая «Укртелеком» сообщил о сбоях в работе системы. Многие пользователи лишились доступа к интернету. Также оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что во многих городах будет отсутствовать интернет.