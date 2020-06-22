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Ракурс
В сети «Ланет» произошел сбой, абоненты остались без интернета. Фото: poradumo.com.ua

В сети «Ланет» произошел сбой, абоненты остались без интернета

22 июн 2020, 12:22
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В Киеве у абонентов провайдера «Ланет» сегодня пропал интернет. На центральном участке возникла аварийная ситуация, которая повлекла за собой сбой в работе сети.

Об этом сообщил провайдер на своей странице в Facebook.

В компании сообщили, что специалисты заняты решением этой проблемы, но называть сроки возобновления работы сети не стали.

Затем появилось сообщение, что в 11.10 доступ к интернету восстановлен.

Однако, как оказалось, не у всех абонентов появился доступ к интернету. Ситуацию с аварией стали бурно обсуждать пользователи в соцсетях.

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Скриншоты реакции абонентов «Ланет» на сбой в системе

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая «Укртелеком» сообщил о сбоях в работе системы. Многие пользователи лишились доступа к интернету. Также оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что во многих городах будет отсутствовать интернет.

Источник: Ракурс


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