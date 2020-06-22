У мережі «Ланет» стався збій, абоненти залишилися без інтернету. Фото: poradumo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140082-u-mereji-lanet-stavsya-zbiy-abonenty-zalyshylysya-bez-internetu.html

Ракурс

У Києві у абонентів провайдера «Ланет» сьогодні пропав інтернет. На центральній ділянці виникла аварійна ситуація, яка спричинила за собою збій у роботі мережі.

Про це повідомив провайдер на своїй сторінці в Facebook.

У компанії повідомили, що фахівці зайняті вирішенням цієї проблеми, але називати терміни відновлення роботи мережі не стали.

Потім з’явилося повідомлення, що об 11.10 доступ до інтернету відновлено.

Однак, як виявилося, не в усіх абонентів з’явився доступ до інтернету. Ситуацію із аварією стали бурхливо обговорювати користувачі в соціальних мережах.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня «Укртелеком» повідомив про збої у роботі системи. Багато користувачів втратили доступ до інтернету. Також оператор мобільного зв’язку Vodafone повідомив, що у багатьох містах буде відсутній інтернет.