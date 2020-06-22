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Ракурс
У мережі «Ланет» стався збій, абоненти залишилися без інтернету. Фото: poradumo.com.ua

У мережі «Ланет» стався збій, абоненти залишилися без інтернету

22 чер 2020, 12:22
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У Києві у абонентів провайдера «Ланет» сьогодні пропав інтернет. На центральній ділянці виникла аварійна ситуація, яка спричинила за собою збій у роботі мережі.

Про це повідомив провайдер на своїй сторінці в Facebook.

У компанії повідомили, що фахівці зайняті вирішенням цієї проблеми, але називати терміни відновлення роботи мережі не стали.

Потім з’явилося повідомлення, що об 11.10 доступ до інтернету відновлено.

Однак, як виявилося, не в усіх абонентів з’явився доступ до інтернету. Ситуацію із аварією стали бурхливо обговорювати користувачі в соціальних мережах.

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Скріншоти реакції абонентів «Ланет» на збій у мережі

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня «Укртелеком» повідомив про збої у роботі системи. Багато користувачів втратили доступ до інтернету. Також оператор мобільного зв’язку Vodafone повідомив, що у багатьох містах буде відсутній інтернет.

Джерело: Ракурс


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