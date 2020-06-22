Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 4 тыс. 368 человек, за последние сутки инфицирование подтвердили у 43 человек, среди них 100-летний мужчина. В больницы столицы госпитализировали шесть человек, остальные лечатся дома на самоизоляции.

Заболели 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет и 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет, а также пятеро детей от 4 до 17 лет. Об этом во время онлайн-брифинга 22 июня рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах — по семь новых больных. Кроме того, в Печерском районе заболели еще шесть человек.

Также Кличко рассказал, что столичный штаб по чрезвычайным ситуациям принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Их должны делать раз в месяц. Они определяют наличие в организме антител к вирусу.

Сейчас показатель тестирования в столице — самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тыс. жителей города. За весь период эпидемии только «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» сделал почти 40 тыс. ПЦР-тестов.