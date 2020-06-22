Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР. Фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n140087-kojen-tretiy-ukrayinec-shkoduie-pro-rozpad-srsr-bilshist-iz-nyh-vyborci-opzj-opytuvannya.html

Ракурс

Розпад СРСР стався в грудні 1991 року. Попри те, що з того часу минуло майже 30 років, кожен третій українець шкодує про ці події.

Водночас половина українців кажуть, що не шкодують про розпад Радянського Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, на питання «Чи шкодуєте ви про розпад СРСР?» позитивну відповідь дали 33,5% опитаних, а 50,1% респондентів відповіли, що не засмучені цими подіями. 16,4% відмовилися відповідати на це запитання. Найчастіше шкодують про розпад СРСР жителі Донбасу, півдня і сходу країни.

Водночас більшість із тих, хто не задоволений розпадом Радянського Союзу, — виборці партії «Опозиційна платформа — за життя» або її лідера Юрія Бойка. Найменше засмучені цими подіями виборці Петра Порошенка і «Європейської солідарності».

34,7% опитаних вважають, що розпад СРСР приніс Україні більше користі (у 2013 році так вважали 48%), майже 28% респондентів протилежної думки. Решта не змогли або не захотіли відповісти на питання.

Опитування проводилося з 24 по 31 травня методом телефонного інтерв’ю. Було опитано 2 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість виборців, згідно з опитуванням, підтримують партію «Слуга народу», проте відсоток респондентів, які готові за неї проголосувати, поступово зменшується.