Сергей Стерненко. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n140342-v-slushanii-apellyacii-na-meru-presecheniya-sternenko-obyavlen-nedelnyy-pereryv.html

Ракурс

Сергей Стерненко так и не дождался сегодня окончательного решения Киевского апелляционного суда относительно рассмотрения апелляции на решение Шевченковского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд продолжит рассмотрение жалобы 3 июля в 11.00.

Такое решение вынесла коллегия судей после заслушивания доводов сторон.

В суде были заслушаны поручители, которые обратились с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки в качестве меры пресечения.

Председательствующий судья заявил, что еще много поручителей, которых необходимо заслушать. Кроме того, суд должен изучить документы, поэтому в судебном заседании объявлен перерыв.

По словам Стерненко, поручителей насчитывается около 400 человек. Также активист заявил, что он очень рассчитывал сегодня услышать окончательное решение суда.

Как ранее писал «Ракурс», Стерненко сегодня прибыл к зданию суда заблаговременно. Под стенами суда собралась группа поддержки активиста, а также дежурили правоохранители.