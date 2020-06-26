В Киеве собутыльник женищны до полусмерти избил ее шестилетнего сына. Фото: Подробности

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Ракурс

В Киеве вчера поздним вечером было совершено ужасное преступление в одной из квартир многоэтажного дома на улице Шолом-Алейхема. Женщина пригласила к себе в квартиру несколько мужчин для распития алкогольных напитков.

После нескольких рюмок спиртного 37-летний гость пошел в соседнюю комнату, где находились два сына хозяйки квартиры шести и девяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Пьяный мужчина схватил шестилетнего мальчика и стал его жестоко избивать. В результате избиения ребенок получил черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушибы внутренних органов.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Ему объявлено подозрение по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской области мужчина напал на 12-летнюю девочку. Злоумышленник ударил девочку в лицо, а затем затащил в посадку и изнасиловал.