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Ракурс
В Киеве собутыльник женищны до полусмерти избил ее шестилетнего сына. Фото: Подробности

В Киеве собутыльник женщины до полусмерти избил ее шестилетнего сына (ФОТО)

26 июн 2020, 19:10
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В Киеве вчера поздним вечером было совершено ужасное преступление в одной из квартир многоэтажного дома на улице Шолом-Алейхема. Женщина пригласила к себе в квартиру несколько мужчин для распития алкогольных напитков.

После нескольких рюмок спиртного 37-летний гость пошел в соседнюю комнату, где находились два сына хозяйки квартиры шести и девяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Пьяный мужчина схватил шестилетнего мальчика и стал его жестоко избивать. В результате избиения ребенок получил черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушибы внутренних органов.

В Киеве собутыльник женщины до полусмерти избил ее шестилетнего сына. Фото: Прокуратура Киева

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Ему объявлено подозрение по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


В Киеве собутыльник женщины до полусмерти избил ее шестилетнего сына. Фото: Прокуратура Киева

Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской области мужчина напал на 12-летнюю девочку. Злоумышленник ударил девочку в лицо, а затем затащил в посадку и изнасиловал.

Источник: Ракурс


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