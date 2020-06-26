В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалой девочкой. Фото: Информатор

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Ракурс

В Днепре вчера вечером на железной дороге в районе улицы Танкистов произошел несчастный случай. Поезд сбил коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка.

Ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. У девочки множественные переломы, травма челюсти и черепно-мозговая травма, сообщает Telegram-канал «Мой Днепр».

За жизнь девочки медики боролись всю ночь. Состояние ребенка удалось стабилизировать. Сегодня маленькую пациентку переведут из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Как выяснилось, девочку в коляске везла бабушка. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, пытаясь перетащить коляску через рельсы. Когда из-за поворота выехал поезд, женщина смогла отойти в сторону, но забрать ребенка из коляски не успела.

По словам бабушки пострадавшей девочки, колеса коляски застряли между рельсами. После произошедшего, бабушка взяла внучку на руки и пошла домой. Позже приехали патрульные. Все лицо ребенка было в крови. Полицейские на служебном автомобиле доставили малышку в больницу. Туда же потом приехали и родители девочки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как ранее писал «Ракурс», в Германии арестовали мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве. Мужчина толкнул женщину и ее восьмилетнего ребенка на рельсы перед проезжающим скоростным поездом. Ребенок погиб, мать чудом осталась в живых.