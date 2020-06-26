У Дніпрі поїзд збив коляску з півторарічною дівчинкою. Фото: Інформатор

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Ракурс

У Дніпрі вчора ввечері на залізниці в районі вулиці Танкістів стався нещасний випадок. Поїзд збив коляску, в якій була півторарічна дівчинка.

Дитину у вкрай важкому стані було доставлено до лікарні. У дівчинки множинні переломи, травма щелепи і черепно-мозкова травма, повідомляє Telegram-канал «Мій Дніпро».

За життя дівчинки медики боролися усю ніч. Стан дитини вдалося стабілізувати. Сьогодні маленьку пацієнтку переведуть із реанімації до нейрохірургічного відділення.

Як з’ясувалося, дівчинку в колясці везла бабуся. Вона переходила залізничні колії у невстановленому місці, намагаючись перетягнути коляску через рейки. Коли з-за повороту виїхав потяг, жінка змогла відійти у сторону, але забрати дитину з коляски не встигла.

За словами бабусі постраждалої дівчинки, колеса коляски застрягли між рейками. Після події, бабуся взяла онуку на руки і пішла додому. Пізніше приїхали патрульні. Усе обличчя дитини було у крові. Поліцейські на службовому автомобілі доставили дитину до лікарні. Туди ж потім приїхали і батьки дівчинки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Як раніше писав «Ракурс», у Німеччині заарештували чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. Чоловік штовхнув жінку та її восьмирічну дитину на рейки перед проїжджаючим швидкісним поїздом. Дитина загинула, мати дивом залишилася живою.