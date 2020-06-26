Андрей Балонь (справа) во время представления на должность главы ОГА, фото — ОП

https://racurs.ua/n140339-zelenskiy-uvolil-glavu-oga-poymannogo-na-vzyatke.html

Ракурс

Председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня уволил президент Украины.

Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, хотя указа об отставке пока нет на его сайте.

Президент находится в рабочей поездке на Херсонщине и именно там объявил СМИ о решении освободить Балоня.

Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет «наши — не наши». Украл — садись, — сообщил Зеленский.

Председателя Кировоградской ОГА Балоня НАБУ задержало 25 июня за вымогательство взятки на сумму 1,8 млн грн. Также задержан один из чиновников этой ОГА. Взятку потребовали у начальника Госпотребслужбы за сохранение его в должности.

Чиновник сообщил о вымогательстве взятки правоохранителям. В доме у Балоня прошли обыски, правоохранители нашли большие суммы денег, в частности, деньги, которые сотрудники НАБУ обозначили как взятку.

Кировоградскую ОГА Балонь возглавил в ноябре 2019 года. Во время своего заседание 25 июня Кабмин согласовал его отставку. О причинах принятия такого решения тогда не сообщалось.