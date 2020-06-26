Погода в Украине. Фото: Yodaga

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Погода в Украине 27 июня будет преимущественно солнечной и жаркой, лишь в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Также небольшие дожди днем пройдут в Полтавской и Сумской областях.

Температура воздуха ночью составит от 14° на западе до 20° на юге, днем — от 26° на западе, до 31° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 июня будет солнечной и сухой. Температура воздуха поднимется до 17−19° ночью и до 29−31° днем.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 15−17° ночью и 26−28° днем.

Погода в Одессе будет по-летнему жаркой. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 28−30°.

Погода в Днепре 27 июня ожидается сухой и солнечной. Ночью температура опустится до 16−18°, днем воздух прогреется до 29−31°.

Погода в Харькове на протяжении суток будет солнечной, на небе могут появляться небольшие тучки. Термометры ночью покажут 15−17°, днем — 28−30°.

Погода на Закарпатье будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью ожидается температура воздуха 16−18°, днем — 27−29°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 июня будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.