Новости Шотландии — нападение в центре Глазго унесло три жизни

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Ракурс

Нападение в Глазго на прохожих сегодня устроил вооруженный ножом злоумышленник. В результате инцидента три человека погибли, еще шесть получили ранения.

Согласно предварительной информации, злоумышленник напал на людей на ступенях отеля Park Inn на улице Уэст Джордж. Его застрелила полиция. Среди пострадавших — один полицейский, сообщает BBC News.

Центр города оцепила полиция. В заявлении полиции Шотландии указано, что ситуация «контролируемая» и не представляет опасности для широкой общественности. По словам очевидца, четырех человек увозили машины скорой помощи.

Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви. Он был на земле с кем-то, кто держал его за бок — я не знаю, было ли это пулевое ранение, колотая рана, — сказал он.

Я слышал, как женщина и мужчина кричали о помощи… Я забеспокоился и пошел проверять, что происходит. Когда я открыл лифт, все было в крови, — сообщил очевидец происшествия.

Помощник главного констебля Стив Джонсон подтвердил, что мужчина, которого застрелили полицейские, умер.