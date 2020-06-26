Новини Шотландії — напад в центрі Глазго забрав три життя

https://racurs.ua/ua/n140337-napad-v-centri-glazgo-skoyiv-ozbroienyy-nojem-cholovik-ie-jertvy-foto.html

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Напад в Глазго на перехожих сьогодні скоїв озброєний ножем зловмисник. Внаслідок інциденту троє осіб загинуло, ще шестеро дістали поранень.

Відповідно до попередньої інформації, зловмисник напав на людей на сходах готелю Park Inn на вулиці Вест Джордж. Його застрелила поліція. Серед поранених — один поліцейський, повідомляє BBC News.

Центр міста оточила поліція. У заяві поліції Шотландії зазначено, що ситуація «контрольована», небезпеки для широкого загалу немає. За словами очевидця, чотирьох осіб вивозили карети швидкої допомоги.

Я бачив людину, що лежить на землі, африканського походження, без взуття. Він був на землі з кимось, хто тримав його за бік — не знаю, чи було це кульове поранення чи колота рана, — сказав він.

Я чув, як жінка і чоловік кликали на допомогу… Я занепокоївся і пішов перевірити, що відбувається. Коли відкрився ліфт, все було в крові, — повідомив очевидець події.

Помічник головного констебля Стів Джонсон підтвердив, що чоловік, якого застрелили поліцейські, помер.