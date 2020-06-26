СБУ запобігла теракту в Одесі. Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/ua/n140323-terakt-v-odesi-gotuvaly-neonacysty-pid-kerivnyctvom-specslujb-rf-sbu-foto.html

Ракурс

В Одесі напередодні Дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, група людей хотіла підпалити мечеть. За інформацією Служби безпеки України (СБУ), теракт готували «представники неонацистської організації».

Відомство стверджує, що метою теракту була дестабілізація ситуації в країні і повалення конституційного ладу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Не обійшлося і без сліду Росії. В СБУ стверджують, що теракт готувався під керівництвом спецслужб РФ.

Силовики провели спецоперацію в ніч на 26 червня. Представники СБУ затримали групу осіб, у яких були з собою дві пляшки із запальною сумішшю, біля однієї з ісламських мечетей міста. Як повідомляється, один із затриманих довго жив у Росії, а перед цими подіями приїхав до України.

У їхніх будинках провели обшуки, під час яких вилучили засоби підпалу, мобільні термінали і записи, які свідчать про підготовку теракту. Підозрюваних затримали, їх звинувачують за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила та припинила діяльність неонацистського радикального угруповання, яке очолював громадянин Російської Федерації.