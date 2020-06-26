Зеленський лякає розпуском Верховної Ради 1 вересня — екс-нардеп

https://racurs.ua/ua/n140322-zelenskyy-lyakaie-rozpuskom-verhovnoyi-rady-1-veresnya-eks-nardep.html

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Володимир Зеленський може розпустити Верховну Раду 1 вересня. В оточенні президента нібито дедалі частіше лунають про це розмови. Як повідомив колишній нардеп Леонід Ємець, глава держави, ймовірно, вже ухвалив відповідне рішення.

З усіх надійних і не дуже джерел звучить про перевибори парламенту. Зеленський усім по секрету повідомив, що 1 вересня розпустить і цю Раду. І що рішення вже прийняте і воно остаточне, — написав Ємець у Фейсбук.

За словами екс-нардепа, попри те, що ця ідея є хорошою, однак нездійсненною.

Те, що це можливо зробити — повна дурня. Розрахована на повних імбецилів у власній фракції, які не можуть навіть Конституцію відкрити і прочитати хоча б формальні підстави для розпуску парламенту, — пише Ємець.

Він також нагадав про ст. 90 Основного закону, у якій вказано підстави для розпуску парламенту (неможливість за місяць створити коаліцію, за два місяці — уряд і почати роботу).

Тому, поки є уряд і депутати «Слуги народу» не напишуть самі заяву про вихід з коаліції — всі ці історії про неминучий розпуск Ради — це казочки, — резюмував екс-депутат.

Разом з тим, сьогодні нардеп-«слуга» Олександр Качура відреагував на розмови щодо розпуску Ради.