«Темники» вчать «слуг» правильно говорити про скандали, фото — ОП

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«Темники» для «слуг» злили в мережу після чергових скандалів із народними депутатами цієї партії і президентом Володимиром Зеленським.

У спеціальних інструкціях (месидж-боксах) нардепи фракції «Слуга народу» отримали тези, якими варто послуговуватися під час коментування скандалів у ЗМІ.

«Бабель» оприлюднив, що варто говорити «слугам» щодо резонансних скандалів останніх 10 днів.

Видання стверджує, що «темники» готують аналітики СН, роботу яких курує заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

У центрі уваги цього разу: паводок в Карпатах, сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, вибух будинку в Києві, висловлювання Зеленського про далекобійників, справа Петра Порошенка.

Щодо інцидент у Миколаєві «слуг» просять наголошувати на «фейковій сенсаційності» відео і тому, що воно змонтоване.

Висловлювання некоректні, але якщо людина йде в політику, потрібно бути готовим до жорсткої системи, — нібито йдеться у «темнику».

Паводок на Західній Україні аналітики СН радять коментувати у контексті того, що Київ «обов'язково допоможе», вживати при цьому якомога більші суми. Крім того, в «темниках» наполягають нагадувати, як влада Зеленського захищає ліси від вирубування.

Несвоєчасність реакції Зеленського на вибух на Позняках нардепам СН радять пояснити тим, що Зеленський «не піариться, як Порошенко» на трагедії, а за проблему відповідали мер Києва і голова МВС.

Основний наголос у коментарях щодо численних проваджень проти Петра Порошенка має бути, на думку укладачів «темників», на тому, що екс-президент не приходить на допити в ДБР, бо «звик до привілеїв». Аналітики радять порівнювати ці справи із переслідуванням Саакашвілі.

Справу Сергія Стерненка в СН мають коментувати обтічно: її вирішить не вулиця, а суд, тому тиснути на Феміду — неприпустимо для цивілізованої держави.

Похід Зеленського в кав’ярню під час карантину в «темниках» пояснюють тим, що це менше порушення, ніж багатотисячний мітинг Порошенка. Призначення Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти радять коментувати як тимчасове рішення Кабміну, а також спробу припинити суперечки і «подивитися краще на те, що можна зробити в нашій освіті».

Є в «темниках» і тема скандального відео Зеленського про далекобійників. Йдеться про те, що президенту «допекло», бо перевантажені фури — одна з найбільших проблем держави.