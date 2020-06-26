Окупанти знищують «заборонену» їжу, фото: прес-служба митниці країни-агресора

https://racurs.ua/ua/n140320-znyschennyam-ievropeyskogo-syru-pohvalylysya-okupanty-v-krymu.html

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В тимчасово окупованому Криму місцева «влада» знищила партію європейського сиру, виготовленого в Німеччині.

Сири марок Brie, Camembert і Dorblu загальною масою 16 кг місцеві «митники» виявили в багажному відділенні одного з автомобілів. Про це повідомляє прес-служба митниці країни-агресора.

Щодо власника конфіскованої продукції окупанти відкрили адміністративне провадження, йому загрожує штраф.

Після запровадження санкцій щодо низки представників правлячої верхівки Росії, російська влада з 2014 року почала поступово запроваджувати так звані «антисанкції» — ембарго на постачання до РФ продовольчих товарів з певних держав. Наразі відповідні обмеження діють щодо Євросоюзу, США, Канади, Австралії, України та ще кількох держав.

Дію цих обмежень влада країни-агресора також поширила на територію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, російська влада неодноразово вдається до знищення «санкційної» продукції. Так у 2016 році в РФ знищили 22 тони українських яблук.