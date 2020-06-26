Оккупанты уничтожают «запрещенную» пищу, фото: пресс-служба таможни страны-агрессора

https://racurs.ua/n140320-unichtojeniem-evropeyskogo-syra-pohvastalis-okkupanty-v-krymu.html

Ракурс

Во временно оккупированном Крыму местные «власти» уничтожили партию европейского сыра, изготовленного в Германии.

Сыры марок Brie, Camembert и Dorblu общей массой 16 кг местные «таможенники» обнаружили в багажном отделении одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба таможни страны-агрессора.

В отношении владельца конфискованной продукции оккупанты открыли административное производство, ему грозит штраф.

После введения санкций в отношении ряда представителей правящей верхушки России, российские власти с 2014 года начали постепенно вводить так называемые «антисанкции» — эмбарго на поставки в РФ продовольственных товаров из определенных стран. Сейчас соответствующие ограничения действуют в отношении Евросоюза, США, Канады, Австралии, Украины и еще нескольких государств.

Действие этих ограничений власти страны-агрессора также распространили на территорию временно оккупированного Крыма.

Напомним, российские власти неоднократно прибегает к уничтожению «санкционной» продукции. Так в 2016 году в РФ уничтожили 22 тонны украинских яблок.