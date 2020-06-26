Прогноз погоды на июль. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140319-grozy-smenyaemye-zasuhoy-sinoptiki-dali-prognoz-pogody-na-iul.html

Ракурс

Прогноз погоды в Украине на июль 2020 года озвучил Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в июле составит 20−25° тепла, в горных районах страны — 16−17° тепла. Это на 1−2° выше привычных среднемесячных показателей июля.

При этом максимально воздух в следующем месяце прогреется до +31−39°, местами до +41°. В горных районах — до 24−30° тепла. Что касается минимальной температуры, то она будет колебаться от 2° до 11° тепла. В Карпатах — до 0°, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 36−95 мм, в Карпатах — до 104−165 мм. В Гидрометцентре отмечают, что эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Также украинский Гидрометцентр сообщает, что июль — самый теплый месяц в году, но погода может быть переменчивой. Синоптики предупреждают о грозах, граде, шквальном ветре, сильных дождях и ливнях, которые будут сменяться засухой.

Многолетние наблюдения говорят о том, что среднемесячная температура воздуха июле в Украине составляет 17−22° тепла, в горных районах — 11−16° тепла.

Напомним, в июне в Киеве синоптики несколько дней подряд фиксировали температурные рекорды. Так, 12 июня впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха в столице Украины составила +29,7°. Это на 0,1° больше, чем было зафиксировано в 2010 году, который считается самым жарким.