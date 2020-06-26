Прогноз погоди на липень. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140319-grozy-ta-posuha-synoptyky-daly-prognoz-pogody-na-lypen.html

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Прогноз погоди в Україні на липень 2020 року озвучив Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують, що середньомісячна температура повітря в липні складе 20−25° тепла, в гірських районах країни — 16−17° тепла. Це на 1−2° вище за звичні середньомісячні показники липня.

Водночас максимально повітря наступного місяця прогріється до +31−39°, місцями до +41°. У гірських районах — до 24−30° тепла. Щодо мінімальної температури, то вона коливатиметься від 2° до 11° тепла. У Карпатах — до 0°, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Очікується, що місячна кількість опадів складе 36−95 мм, у Карпатах — до 104−165 мм. У Гідрометцентрі зазначають, що ці показники перебувають у межах середніх багаторічних значень.

Також український Гідрометцентр повідомляє, що липень — найтепліший місяць року, але погода може бути мінливою. Синоптики попереджають про грози, град, шквальний вітер, сильні дощі та зливи, після котрих можлива й посуха.

Багаторічні спостереження кажуть про те, що середньомісячна температура повітря липня в Україні складає 17−22° тепла, у гірських районах — 11−16° тепла.

Нагадаємо, в червні у Києві синоптики декілька днів поспіль фіксували температурні рекорди. Так, 12 червня вперше за 140 років середньодобова температура повітря в столиці України становила +29,7°. Це на 0,1° більше, ніж було зафіксовано в 2010 році, який вважається найспекотнішим.