Рік президентства Зеленського українці оцінили на трійку — опитування

https://racurs.ua/ua/n140318-rik-prezydentstva-zelenskogo-scho-dumaut-ukrayinci-infografika.html

Ракурс

Рік президентства Володимира Зеленського оцінили українці — сьогодні Центр Разумкова оприлюднив результати дослідження, реалізованого з 24 по 29 квітня методом телефонного інтерв’ю.

Загалом 36,7% опитаних оцінили діяльність Зеленського «добре» або «дуже добре». Відносна більшість — 34% респондентів поставили президенту трійку («не погано і не добре»), а 28% — «досить погано» або «дуже погано».

33% українців вважають, що Зеленський на посаді президента захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення. 38,6% респондентів не бачать різниці між Зе-командою при владі і попередниками, ще 16% — переконані, що нові чиновники гірші за владу Порошенка.

Відносна більшість опитаних (42%) схильні думати, що загальна ситуація в Україні за рік погіршилася. Регрес респонденти пов’язують із ситуацією з цінами і тарифами (57%) та економічним становищем країни (50%).

71,5% вважають, що Зеленський абсолютно не виконав: обіцянку щодо відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — щодо створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Сході Україні, 62% — боротьби з корупцією. Лише 3,5% опитаних вірять, що Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології 26 червня оприлюднив результати опитування щодо походження і поширення коронавірусу і ставлення до цього виборців та прихильників різних політичних лідерів та партій в Україні. Виявилося, що переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% - Росію.