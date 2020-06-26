Володимир Зеленський на Прикарпатті, фото: «Громадське»

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Президент України Володимир Зеленський вчора відвідав із терміновим візитом селище Ланчин на Івано-Франківщині — один із найбільш постраждалих від негоди населених пунктів на Прикарпатті.

Під час візиту Зеленський пересувався селом у чоботях, які отримав від місцевого жителя, повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що коли Зеленський прибув у село, щоб оцінити масштаби стихійного лиха, виявилося, що йому потрібне гумове взуття.

«Чоботи! Чоботи!» — кричить один з охоронців, — «Чоботи президенту!». Місцевий чоловік хутко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента, — описують цю ситуацію журналісти.

Під час візиту до села Зеленський у кільці охорони разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, очільником ДСНС та місцевим сільським головою пройшов на місток через річку. Разом з ними на місток піднялися місцеві жителі, які намагалися докричатися до президента та просили зробити селфі.

На містку сільський голова близько 15 хвилин звітував перед президентом та очільником МВС щодо негоди.

«Зеленський перекидається кількома словами з місцевими, дивиться з Аваковим на течію. Розвертаються і таким же щільним кільцем з охорони йдуть назад в кортеж», — описують візит президента журналісти видання.

Нагадаємо, вчорашній візит Зеленського до Ланчина тривав 15−20 хвилин.